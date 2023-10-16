马友友香港音乐会 转售门票最贵1万7000港元

享誉国际的美籍华裔大提琴演奏家马友友将于11月在香港办的一场音乐会，门票最贵被炒到1万7000港元。

据《星岛日报》星期一（10月16日）报道，马友友时隔七年再度赴港献艺，这场名为“香港中文大学60周年呈献：马友友与港乐”的音乐会，将于11月8日在尖沙咀文化中心音乐厅举行。

这场音乐会的门票在8月开售后旋即售罄。有乐迷在香港二手拍卖网上以高价求购门票，有人开价3000港元（下同，约526新元）征购一张任何位置的门票，有海外门票的转售价高达1万7000港元。

这是马友友自2016年之后再度与香港乐迷见面。这场音乐会全长一个半小时，由马友友与港乐音乐总监梵志登联手，演奏德伏扎克的《大提琴协奏曲》。乐迷同时可享受由梵志登指挥的贝多芬的《蕾奥诺拉》第三序曲，以及柴可夫斯基的《意大利随想曲》等美妙乐曲。

音乐会门票原价分480、980、1480和1980港元，但近日在二手拍卖网Carousell上，不乏乐迷不问位置开价每张1600至3000港元征购门票。

海外门票转售平台炒风更烈。《星岛日报》记者以顾客身份在购票网站Viagogo搜寻相关门票，售票方每张门票开价1万7250港元，且必须购买两张连号门票，即乐迷最少要付逾3万4000港元才能入场。另一购票网站StubHub上的票价略低，每张门票要价1万3500港元，但也强制一次购买两张。

香港管弦乐团回复《星岛日报》查询时称，在2023/24乐季套票预订期间，已规定每名订户最多只能买两张上述音乐会门票，强烈反对炒卖，并一直要求顾客只透过官方渠道购票，未来会考虑再次以实名制发售热门音乐会门票。

香港消费者委员会也曾撰文提醒在非官方渠道购票，所获门票的实际位置未必与网站标示相符，若出现寄失等纠纷，未必能保证获退款及找到客服理论。

此外，马友友11月6日在文化中心音乐厅还有一场《喝采系列：马友友与嘉芙莲·史托大提琴及钢琴演奏会》，门票属抽签暨实名制发售，各大转售平台均无黄牛票出售，官网显示尚有少量门票将在本周三（18日）早上10时，于城巿售票网以实名制发售。