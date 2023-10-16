2349名缅北电诈嫌疑人移交中国

中缅执法机关打击缅北电信诈骗犯罪获得突破性成果，缅甸一次性移交2349名缅北电诈嫌疑人给中方。

据中国人民日报客户端星期一（10月16日）报道，云南普洱公安机关近日与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人并移交中方，其中包括网上在逃人员111名。

报道指，这是两国开展打击缅北电信网络诈骗犯罪行动以来，单次移交人数最多的一次。

据报道，这2349名嫌疑人在上星期六（10月14日）移交中方，并分别由云南昆明以及江苏、河南、山东、湖南、重庆等地公安机关陆续押回，全力开展案件侦办工作。

截至目前，在云南多地公安机关不懈努力下，共已有4666名缅北涉华电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交中方，其中包括网上在逃人员205名。

公安机关有关负责人称，针对缅北电信网络诈骗犯罪形势，公安机关不断加大打击力度，持续组织专项打击行动，取得显著成效。公安机关将持续发力，全力清剿诈骗窝点，依法公开通缉、缉捕涉诈人员，坚定不移铲除缅北涉华电信网络诈骗犯罪“毒瘤”，切实维护人民群众财产安全和合法权益。

报道并指，今年8月以来，中国全国电信网络诈骗案件发案数、造成财产损失数同比分别下降24%、20.5%。