韩国为避免大陆经济报复 对参与台潜舰计划的企业采取行动

路透社引述警方文件和消息人士报道，为了避免中国大陆采取经济报复措施，韩国去年针对一家海洋技术公司采取行动，指这家公司参与台湾自造潜舰项目，违反韩国贸易法。

路透社星期一（10月16日）报道，韩国警方在2022年2月17日向法官提交书面证词，寻求逮捕海洋技术公司技高策略（SI Innotec）执行董事朴末植（Park Mal-Sik，音译）。

警方在书面证词中解释，官方担心中国2016年在韩国决定部署美国的末段高空区域防御系统（即萨德反导系统）后，采取全面制裁的情况会再次发生。

警方指技高策略向台湾供应潜艇制造设备的事宜，直接影响到韩国的整体安全，并“担心会发生类似于针对第二次部署萨德的危机，例如经济报复”。警方咨询了韩国军售监管机构。

书面证词显示，韩国警方引述路透社在2021年的一篇报道称，来自韩国等地的承包商和专家参与台湾潜艇计划，已引起中国大陆的不满。

技高策略在2022年8月被罚款，朴末植也被判缓刑。技高策略和朴末植否认有不法行为，已提出上诉。朴末植通过公司律师拒绝置评。

此外，根据法庭记录和知情人士的说法，打击行动有扩大迹象，两家据称向台湾供货的两家韩国工程分包商金河（Keumha），以及S2&K去年11月被控违反贸易法，其中一名首席执行官被控从事工业间谍活动。

消息人士称，韩国外交部完全反对金河与台湾展开合作，并向韩国军售监管机构转达这一点。

书面证词称，许多有潜艇专业知识的公司避免向台湾提供协助，因为考虑到此举“对经济的损害大于收益”，例如中国大陆可能会对韩国出口商品实施禁令，这些公司预计不会得到政府批准。

路透社称，他们无法确定中国是否向韩国施压，要韩国针对上述公司采取行动。

台湾媒体“信传媒”去年6月曾引述韩国媒体报道，一家A公司因泄露潜艇管制技术给台湾而被捕。信传媒也引述韩方人士查证后的信息称，这家A公司是技高策略，并说技高策略经军火商、台湾前海军顾问郭玺引介，协助台湾潜舰自造技术顾问。