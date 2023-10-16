青岛市委宣传部原部长张军因受贿被判刑11年

中共青岛市委宣传部原部长张军涉受贿案，一审被判处有期徒刑11年。

据山东省高级法院微信公众号“山东高法”发布的消息，山东省淄博市中级法院星期一（10月16日）一审公开宣判青岛市委原常委、宣传部原部长张军受贿一案，以受贿罪判处被告人张军有期徒刑11年，并处罚金110万元人民币（下同，约20万6967新元）。对查封、扣押在案赃款赃物及孳息依法予以没收，上缴国库。

淄博中院经审理查明，2005年上半年至2022年6月，张军利用担任青岛市四方区政府党组成员、副区长，崂山区政府党组成员、副区长，崂山区委常委、副区长，青岛市政府副秘书长，即墨市委副书记、市长，青岛市即墨区委书记、青岛蓝谷管理局党委书记、青岛蓝谷建设委员会副主任，青岛市政府党组成员、副市长等职务便利，以及职权或者地位形成的便利条件，直接或通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位和个人在工程承揽、工程款拨付等方面谋取利益，直接或通过其妻非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合1217万余元人民币。

淄博中院认为，张军身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。鉴于张军具有坦白、主动退缴全部赃款、认罪认罚等法定、酌定从轻处罚情节，依法对他从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，1969年出生的张军是山东济南人，长期在青岛任职。2020年11月，张军出任青岛市副市长，去年4月当选为市委常委，随后明确为市委宣传部部长、市委教育工委书记。

中共中央纪委国家监委去年11月通报，对张军严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予他“双开”（开除中共党籍和公职）处分。