华春莹用英阿双语发推：上海曾庇护2万犹太难民

中国外交部发言人华春莹以英语和阿拉伯语在社交媒体发文，称上海曾在二战期间为2万名犹太难民提供庇护，过去的悲剧不应发生在如今的任何人身上。

华春莹星期天（10月15日）在社交平台X（原称推特）上连发四条推文，以英语和阿拉伯语表达上述观点。

华春莹星期天（10月15日）在社交平台X（原称推特）上连发四条推文，指上海曾在二战期间为2万名犹太难民提供庇护。（截取自华春莹X账号）

华春莹写道：“二战期间，中国人在上海为2万名犹太难民提供了庇护。我们相信‘己所不欲，勿施于人’。过去的悲剧不应发生在如今的任何人身上。不论信仰或种族，每个生命都是宝贵的。”

华春莹也说，中国谴责并反对一切伤害平民的行为，希望巴以尽快停火，实现局势缓和。她并说，各方都应遵守国际法，尤其是国际人道主义法。

中共政治局委员、中央外事办公室主任、中国外交部长王毅，星期六（10月14日）在与沙特阿拉伯外长费萨尔通话中，重申北京反对和谴责一切伤害平民的行为，并指“以色列的行为已超越自卫范围，应认真倾听国际社会和联合国秘书长的呼吁，停止对加沙民众的集体惩罚”。

中国政府中东问题特使翟隽星期六接受中国央视《蓝厅观察》节目采访时，也敦促有关各方严格遵守国际人道法，尽快开辟人道救援通道，全力避免发生严重的人道主义灾难。

资料显示，第二次世界大战期间，2万多名犹太人来到上海寻求避难所。为纪念世界反法西斯战争胜利70周年，以色列驻上海总领事馆2015年曾拍摄制作公益宣传片《谢谢上海》，以表达对此的真挚的感谢。