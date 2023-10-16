邓炳强：港区议会选举要求参选者爱国爱港

身兼区议会资格审查委员会成员的香港保安局局长邓炳强，星期天（15日）晚间回应民主党拟参选区议会选举时说，不论任何背景或党派，委员会主要考虑参选人是否爱国爱港，是否拥护《基本法》。

综合香港中通社和网媒“香港01”报道，香港第七届区议会选举将在12月10日举行，提名期从星期二（10月17日）正式开始，直至10月30日。

邓炳强强调，区议会选举参选人一定要拥护《基本法》和要爱国爱港，这是最基本的要求。“至于其他背景，我们资审委都不会考虑。”

香港特首李家超星期一（16日）中午率领70人代表团启程前往北京，出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

李家超赴京前在机场会见传媒时说，12月10日举行的区议会选举，提名期从星期二展开，他鼓励爱国爱港、具才能、有志服务社区的人士积极争取提名，尽早报名参选，同时也呼吁香港市民届时要踊跃投票。

李家超说，这次是完善地区治理体系、重塑区议会制度后的首次选举，意义重大。他和港府团队将全力以赴，做好每项筹备工作，确保选举在公平、公正、诚实的原则下，安全、有序、高效完成。他也已要求政制及内地事务局，带领政府新闻处和各有关决策局和部门，做好宣传工作。

香港政制及内地事务局近日密罗紧鼓加强宣传，除在香港各交通要道，包括红隧、狮隧等挂起巨型宣传海报，展示提名期讯息外，政制及内地事务局局长曾国卫星期一也出席立法会政制事务委员会会议，讲解本届区议会选举的各项详情，以及有关选举管理委员会发出的《区议会选举活动指引》等。

香港廉政公署也将出席逾100场扑灭罪行委员会、防火委员会及分区委员会会议，向委员讲解《选举（舞弊及非法行为）条例》(《选举条例》）的规定，也要委员注意避免干犯《防止贿赂条例》或其他相关罪行。

新一届的区议会由四个渠道产生470名区议员。由选举产生的议员占逾一半，包括88名地方选区及176名地区委员会界别议员。另有179名议员由特首委任、27名当然议员由各乡事委员会主席担任。