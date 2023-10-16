下午察：饭圈文化侵入中国体育界？

在今年的杭州亚运会揽获四金的乒乓球员王楚钦，在机场怒怼跟拍“粉丝”的视频在网上热传。视频中，王楚钦让对方停止拍摄，表示“再拍我报警了”，“离我远点行吗”，“有病吧没事干”。

王楚钦本人星期六（10月14日）回应，表示跟拍已严重影响他的日常生活。他说，亚运会比赛结束一段时间了，感谢大家在赛场上为他助威，但真的不希望大家在机场、训练馆外、宿舍酒店外花长时间等候并跟拍，造成公共场所的秩序混乱，也严重影响到了运动员的日常生活。

他也指出那条视频，是“代拍”行为。他说：“对于“代拍”这样的行为，更是希望大家一起坚决抵制。” 代拍是“饭圈”词汇，顾名思义，就是在剧组、机场，或者艺人的其他私人行程中，代粉丝拍照。

这个话题一度登上微博热搜第一，也再次带出了饭圈文化蔓延到体育界的话题。

央视网星期天（10月15日）发文称，“饭圈文化”从娱乐圈浸染到了体育界，有愈演愈烈之势，部分粉丝打着追星的旗号，越界查询运动员的行程和航班，严重影响运动员的训练以及日常生活。

王楚钦在机场遭到跟拍，对拍摄者说：“再拍我报警了”，“离我远点行吗”。视频在网上热传。（互联网视频截图）

饭圈入侵？

这不是第一次有中国的运动员表示不堪粉丝侵扰。跳水运动员全红禅、游泳队员汪顺、乒乓球员樊振东等，都曾因为粉丝疯狂的追星行为而受到过不同程度的影响。

在全红婵夺得东京奥运会金牌后，她的隐私被扒，家庭住址泄露，粉丝及各路网络主播涌入全红婵的老家，拍照、直播，导致家人不得不出面表示希望声音小一点；游泳冠军汪顺，则是在机场被据称是粉丝后援会会长的人呵斥、强行戴上帽子，他事后发微博表示：恳请大家让我做个普通人。

2021年9月27日，浙江男子游泳选手汪顺在结束了全运会比赛之后，现身杭州机场，有粉丝给他送帽子，还硬要他马上戴上。（互联网）

今年4月，樊振东在微博上发布声明，称某女士通过多日跟踪后确定其酒店房间号，通过酒店前台拿到房卡，多次非法侵入他的房间，他已及时报警。他表示，自己曾多次呼吁球迷保持理智和边界、抵制饭圈化言行。

2021年9月，樊振东从广州出发征战全运会，“繁星”们（樊振东的粉丝昵称），得知信息后，前往送机，导致现场一度发生拥堵和混乱。不久后，中国奥委会发声明称，号召中国体育健儿不参与组织明星后援会，不发起或参与各类话题，坚决杜绝饭圈乱象向体育领域蔓延，反对利用饭圈从事营利活动。

运动员偶像化

运动明星在中国并非新鲜事，但随着粉丝经济升温，影视娱乐艺人又频频“塌房”，运动员成为大众偶像的速度，比以往更快。

据艾漫数据，2021年，中国一共有161起运动员代言签约，这是自2015年以来最多的一年，是2018年至2020年运动员代言数量的总和。而在综艺节目上，也出现了更多体育明星的身影。

《半月谈》去年2月的一篇文章指出，2021年以来，文娱领域综合治理工作不断加码，企业、平台转而寻求“更安全、更主流、更向上的流量”，运动员群体的商业价值越来越被重视。

运动员在吸引品牌代言的同时，也吸引了“饭圈”。“饭圈”是基于共同的偶像崇拜诉求集聚形成的圈子，被认为是一种有组织的，有分工的群体。

但饭圈文化被诟病的，是一些粉丝对偶像的崇拜超出界限，他们不仅仅欣赏偶像的公众形象，还希望窥探偶像的私人生活，甚至还盲目地追捧、“护犊”。当不同球员成为对手的时候，他们的粉丝群体间会展开线上骂战，连教练对运动员的批评都要讽刺一番。

可运动员毕竟不是娱乐偶像，他们大部分时间需要进行的是专业的训练。这样畸形的追捧，不仅可能破坏运动员之间建立的团队精神，也会给运动员的生活带来困扰，以及削弱公众对运动员水平和竞技体育本身的关注。背后原因，除了粉丝的不理智情绪，也有利益的驱动。

饭圈利益链

《成都商报》星期一发文指出，为什么有人能掌握运动员在机场、在宿舍酒店的信息，甚至还有人能顺利进入运动员的房间？这背后恐怕不仅是某些粉丝的疯狂行为，可能还有组织者牵头的利益链条。

此次王楚钦呼吁抵制的“代拍”，就是饭圈经济中的一种。中国之声曾报道，代拍的过程，首先由“黄牛”收集航班信息公开售卖给“职业代拍”，他们在机场蹲守、拍摄照片后，再卖给“明星站子”，然后由“站子”把这些照片卖给粉丝。

“明星站子”，则是对明星官网、后援会、粉丝论坛、贴吧等“线上应援场所”的统一称呼。一张照片最终卖给粉丝的价格，从几百到上万元不等。

据报道，有追星者表示，在学生群体中代拍“黄牛”并不少见，签名照差不多150块（28新元）左右。大型活动时带到后台或合影，则需2万元人民币（3768新元）。这些交易之所以难以被察觉，因为从业者可以在“粉丝”和“黄牛”之间来回切换，转账也都是通过私人方式。

除了在闲鱼（二手货品交易平台）、微博上，可以通过搜索“代拍”或“DP”（代拍的拼音首字母缩写）加艺人名，来找到购买链接，更多时候只能在封闭式社交平台如粉丝群内才能购买照片、行程信息。

有网民表示，与其说是饭圈入侵体育圈，倒不如说，是不法分子利用运动员对粉丝文化不够了解和戒备，趁虚而入，大赚一笔。

二手交易APP闲鱼上，有人出售王楚钦的机场照片。（互联网）

另一位网民则说，“如果有人说出钱就能看到孙颖莎（中国乒乓女队领军球员）和王楚钦未被公开的训练画面，谁会真的拒绝呢？”

显然，要阻止“追私”、“代拍”，仅靠呼吁粉丝变理性，是不够的。于长年投身训练的远动员而言，他们需要学习如何面对粉丝和公众，若条件许可，有专业的运动经纪人帮他们保护好自身隐私就再好不过了。

对监管而言，则是认识到，饭圈文化背后，不仅是粉丝的不理智，而是有人正利用粉丝的“窥私欲”，把饭圈经济推向灰色地带。要对症下药，就得想方设法打掉利益的链条，让追星回归正轨，把隐私还给运动员。