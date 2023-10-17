成都一小区恶犬撕咬女童致肾伤骨折 犬只去向来源在调查中

四川省成都崇州星期一（10月16日）发生女童遭到犬只袭击事件，女童全身多处被咬伤，右肾挫裂伤，右侧肋骨骨折。当地警方称，目前肇事犬只去向和来源尚在调查之中。

根据澎湃新闻报道，崇州警方当天通报称，邓某与女儿唐某在小区楼下行走时，遇一黑色犬只和一白色犬只，黑色犬只对唐某发起攻击，将其咬伤。上午8时30分，邓某、唐某被送至医院。

经诊断，唐某全身多处咬伤，右肾挫裂伤，右侧肋骨骨折。经全力救治，已完成伤口清创手术，生命体征平稳。医疗救治专家组将根据检查情况完善后续医疗救治措施。邓某体表擦伤，已处理。

网上稍早流传的一段监控视频显示，一小区内一名女子带着孩子，突遭黑犬袭击，女子试图保护孩子，但黑犬未停止攻击，疯狂撕咬倒地女童。有疑似小区物业人员见状，试图用拖把驱赶黑犬。黑犬围攻女童时，一只白犬也在一旁。另有视频显示，事发前，黑白两只犬在一起玩耍，未见有主人在旁。

该小区一名业主当天下午受访时说，小区里大型犬时有所见，物业似乎没怎么管理。现在肇事黑犬已经跑了，主人也还没现身。小区物业说，受伤女童已经送医院救治，现在警方已经介入调查，他们不便透露更多情况。

据红星新闻引述当地民警说，根据目前掌握的情况，涉事犬只是一条罗威纳犬，有主人。罗威纳犬身体强壮，动作迅猛，气势强悍，已被多座城市列为禁养犬。

当地公安机关表示，正全力展开调查处置工作，将根据调查情况依法严肃处理，并及时向社会公布。

中国官媒人民网星期二（10月17日）对此发表评论文章提出六大疑问：恶犬是谁家的？ 物业是否该担责？从狗的体型看，咬人的两只恶犬都颇为庞大，是否属于在市区内禁养犬只之列？当地相关管理部门是否有严格按照管理规定执行对宠物的管理？狗主人有无露面，是否尽到应尽的责任？恶犬伤人后，该受到什么样的处理？帮助母女驱赶恶狗的人是谁？

文章说，近年来，恶犬伤人事件频发。从常识常理看，不能因此事件而否认市民养狗的正当性，也不能污名化动物伴侣存在的意义，但很显然，养狗人应保持应有的养狗素养，比如遵守相关法律法规，起码做到遛狗时拴绳。

文章最后说，“依法养犬，文明养犬，别让你的爱成为别人的痛!”此事终会有个说法，恶犬的主人该承担的法律责任逃脱不掉，期待事件的进展情况。