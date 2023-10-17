中国移动拟采购120万台Mate 60等华为手机

一则招标采购信息公告显示，中国移动拟采购120万台华为Mate 60等五款手机产品。

根据澎湃新闻星期二（10月17日）报道，中国移动招标与采购网披露华为Mate 60权益版等五款手机产品终端采购项目—单一来源采购信息公告。公告显示，中国移动拟采购华为Mate 60权益版等五款手机产品，需求量为120万台。采购人为中国移动通信集团终端有限公司，供应商名称为华为终端有限公司，除华为Mate60权益版外，公告并未披露其余四款手机的型号。

上述公告日期为10月12日，公告自发布之日起三日内有效。

据公开资料，移动权益版手机内含移动预置软件，在移动的渠道进行销售，但手机网络制式不受限制，可以自由切换，用户在购买手机时可以享受到话费返还、流量赠送等优惠和权益。

去年，中国移动采购与招标网曾先后公告拟采购荣耀60权益版、荣耀60Pro权益版手机150万台，拟采购200万台荣耀Magic4系列手机，拟采购小米12系列手机65万台等。

对于此次中国移动拟采购华为手机120万台一事，报道引述独立电信分析师付亮在社交平台表示：“没必要过度解读，中国移动只是一个渠道商，谁家的手机都卖，能卖多少还看用户喜好。2020年、2021年，中国移动合作伙伴大会同期举办的5G终端嗨购节，签约手机销量前两位都超过了1000万。”

华为Mate 60系列一经发售，销售火爆。中国媒体报道说，华为手机明年出货量可能高达6000至7000万部，如果按此目标来落实，明年华为手机将会增长近一倍。

报道指出，8月底开售的华为Mate 60系列目前销售依然火爆，在华为官网，消费者仍需提前预定等待多日才可拿到手机。