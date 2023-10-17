据报香港拟提高八大高校非本地生资助学额至40%

据港媒报道，香港《施政报告》将提出多项措施，积极达到成为国际教育枢纽的目标，措施包括将八大高校非本地生限额，由资助学额20%增至40%，并鼓励大学从东南亚、一带一路地区收生，避免非本地生学额只由中国大陆学生垄断。

根据星岛日报报道，目前香港八所由教育资助委员会资助的大学，非本地生的收生上限为核准学额的最多两成。报道称，新的《施政报告》提出锐意打造“国际高等教育枢纽”，将提出非本地生上限提高至40%，建议已咨询八大高校意见并获支持。以目前每年级约1万5000个大学学士资助学额计算，提高限额意味非本地生由目前最多3000人，倍增至6000人。

香港特首李家超将在10月25日公布任内第二份《施政报告》。李家超本月1日说，新一份《施政报告》将强调惠民生、拼经济、做实事。

报道指出，近年非本地生以大陆生为主，政府统计处数据显示，自2021/22学年起，连续两个学年大陆生人数占非本地生总数逾70%。

报道引述消息称，政府留意到目前非本地生以大陆生为主的现象，近期已动作频频，鼓励大学向“一带一路”沿线地区及亚细安国家收生；同时提醒大学关注非本地生学额由大陆生垄断的情况，以免影响国际化程度，导致大学排名下跌。教育局局长蔡若莲早前到访西安，参加丝绸之路大学联盟论坛、香港与中亚高校合作推进会，据悉正为大学取录“一带一路”沿线地区生源作准备。

至于亚细安国家，消息指当局将加强宣传，让当地了解在港升读大学的优势，例如可视香港为前往大陆市场发展的跳板，而东南亚国家不少华侨后代，谙熟中文，文化背景与香港相近，料成为大学院校锁定的生源目标。

不过，香港院校取录非本地生增加，大学宿位长期不足的问题预料更严重，据知当局认同需时处理，但并非不能解决，比如参考香港都会大学购入酒店作宿舍，或下调本地生入住宿舍比例等。

另外，据悉当局也推出措施，吸引非本地生毕业后留港工作。消息指，目前香港只有1%的非本地生毕业后会留港发展，当局期望将数字提升至5%，与英美等海外国家看齐。

身兼香港教育大学协理副校长（大学拓展）的立法会选委会界别议员周文港，认同提升非本地生收生上限，更建议考虑提升至50%，分阶段再放宽。

对于政策放宽后，非本地生从何而来，周文港称，香港难吸纳英美澳纽等发达国家的学生赴港升学，而参考英国情况，来自发展中国家的学生占相当比例。他认为大学可参考海外做法，以发展中国家的顶尖或中产背景学生为目标；各大学和政府应参考外国，共同招生，特别到海外的顶尖中学或中产区域宣传，“英国、澳洲等地的公私立大学，都会一同到外国宣传，不是像‘盲头乌蝇’或者大学间单打独斗，而是成立独立机构，专门到海外招生。”

学生毕业后如何吸引他们留港，周文港认为要从毕业前，开始就为海外学生举行职业博览和招聘会，让他们看见在港发展的机会，“尤其大陆中产正崛起，应该让学生了解留港发展更可面向大陆市场；香港拥有出入境和资金流动的自由，他们更可以香港为基地，促进他们原居地与大陆的贸易来往。”