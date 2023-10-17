马英九：美国应促两岸和谈 下任台总统要接受“九二共识”

正率团访问美国的台湾前总统马英九当地时间星期一（10月16日）下午在纽约大学发表演说时，建议美国与国际社会鼓励两岸和谈，并敦促台湾执政者寻求与中国大陆回到共同政治基础“九二共识”，避免台海战争，不要让台湾变成“第二个乌克兰”。

综合联合报和上报报道，马英九说，美国应该扮演鼓励两岸对话、谋求和平的角色，“九二共识”是两岸和平的护栏，明年1月产生的台湾新任总统应反对台独，接受“九二共识”，两岸和平才有可能。他强调，这是为了避免美中走向更激烈对抗，影响整体世界秩序，目前最好的方式。

马英九也严正表达，部分意图把台积电当武器，意图把台湾当战场，让台湾变成“第二个乌克兰”，完全没有考虑到台湾人民安危福祉的美国人士，以及以谣言代替事实，甚至介入台湾选举的国会议员，台湾人都非常不欢迎，美国政府也应对此严正表态。

马英九特别点名美国白宫前国安顾问奥布赖恩，指其主张台湾政府应该每人发一支AK47步枪，作为与大陆对抗的准备，“绝大部分台湾人都认为，这是非常荒谬与不可思议的”，“我们当然欢迎美国朋友对我们的支持，但绝不欢迎完全不考量台湾情势，不考虑两岸关系，甚至把台湾‘武器化’的思维！”

报道引述马英九办公室说，现场有学生提问对两岸未来发展的看法，及“九二共识”是否还能发挥功能，马英九肯定地说，“九二共识”还是有重要功能，因为也没有替代方案。台湾离大陆这么近，执政者必须以台湾人民安全为最优先考量。台湾在两岸关系上不能无所作为，即使困难，还是必须保持耐心，不断努力尝试，一定要有个开始，再困难的情境也会逐步改变。

马英九认为，要解决当前危机，他有两个具体建议。一个是建议台湾执政者必须严格遵守《中华民国宪法》与《两岸人民关系条例》，回归两岸共同政治基础，也就是“九二共识”，和大陆才会有互信，台湾海峡也将不再紧张。同时大陆也应保持耐心，停止武力威胁的动作，让台湾民众安心。

第二个建议是，包括美国在内，对台湾友好的国家，应该鼓励台湾执政者寻求两岸互信，开始和谈。而不是鼓励台湾执政者走向台独，甚至要将台湾变成第二个乌克兰。

马英九强调，西方社会有一个说法：“今日的乌克兰就是明日的台湾”，这绝对是错误的，台湾绝不是乌克兰，两岸关系也不同于俄乌关系。俄罗斯和乌克兰是两个独立的国家，而台湾和大陆不是。台湾的宪法与大陆的宪法，都规定两岸不是两个国家，也都保留未来进一步融合的可能性，这点与俄乌关系也大不相同。

马英九指出，台湾现任总统蔡英文数度公开主张“中华人民共和国与中华民国互不隶属”，又把“中华民国国庆日”改为“台湾国庆日”（Taiwan National Day），这些说法都违反宪法，更对两岸关系充满挑衅，很容易促使两岸关系的紧张与恶化。蔡英文的做法，等于是公然在国际上宣示要往“台独”方向前进，迫使台湾海峡面临兵凶战危的风险，这是包括美国，欧洲与日本等国家都公开反对的。

最后，马英九说，因为美国与大陆关系的恶化，让蔡英文的“台独”路线找到发展空间。尤其是部分美国人士近日的言论与主张，都有将台湾变成“第二个乌克兰”的倾向，他必须严正表示，台湾人强烈反对这样的主张与做法。

据马办介绍，这是马英九继2017年后再次重返母校纽约大学，针对两岸局势发表演说。现场200人座无虚席。

马英九于15日率“大九学堂”学生启程访问美国纽约与华府，除在纽约大学发表专题演讲外，也将率学生与纽约“美中关系全国委员会”、华府“布鲁金斯基金会”和“传统基金会”等智库学者座谈。

此行马英九也将与美国最有影响力的华人组织之一、被视为美国华裔人士与美方沟通重要平台的团体“百人会”会晤并餐叙；访问华府期间，他还将接受台湾驻美代表萧美琴宴请，于双橡园举行晚宴，并与美东侨胞会晤。