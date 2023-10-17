台积电宣布不进驻新竹龙潭园区三期扩建计划

在民众反对声浪下，台积电决定不进驻新竹龙潭园区第三期扩建计划。

综合台湾《自由时报》和《联合报》报道，台积电星期二（10月17日）在声明中说：“经公司评估后，在现阶段条件下，不再考虑进驻龙潭园区三期”。

台积电也说，公司将持续与办理扩建计划的新竹科学园区管理局合作，评估台湾适合半导体建厂的用地，并强调台积电是科学园区土地的企业租户，园区规划属于政府权责，公司尊重居民及主管机关，无法进一步评论土地征收一事。

台积电和官网资料显示，公司已在龙潭园区设立先进封测厂。新竹科学园区管理局规划龙潭科学园区扩建三期计划，以应付台积电扩厂需求。这项计划涉及土地征收，但被周边居民反对，并组成自救会多次抗争。

反龙潭科学园区第三期扩建案自救会曾在脸书上说，竹科管理局、台积电及自救会三方代表上星期五（13日）进行对谈。台积电代表在会中明确表示，公司决定放弃原本在扩建案内的设厂计划。

自救会写道：“台积电代表明确表示，对于因龙潭科学园区第三期扩建案而引发的庞大社会争议，台积电深感不安，而台积电也认同龙潭在地乡亲爱护土地及家园的强烈情怀。”

自救会也指竹科管理局以仍有其他厂商需要土地为由，不同意自救会的撤案要求，并说管理局将重新再评估与规划扩建案。