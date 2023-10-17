百度发布文心一言4.0版本 称毫不逊色于GPT-4

中国科技巨头百度推出大语言模型生成式AI“文心一言”的最新版本，并称这一模型综合水平与Open AI的GPT-4相比毫不逊色。

综合路透社和彭博社报道，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏星期二（10月17日）在百度世界2023大会上宣布文心大模型4.0正式发布，开启邀请测试。

李彦宏说，这是迄今为止最强大的文心大模型，实现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上都有着明显提升，综合水平“与GPT-4相比毫不逊色”。

在大会现场，李彦宏还通过撰写武侠小说展示文心4.0的记忆能力。据演示，文心一言不仅可以快速撰写出武侠小说的故事大纲，还能持续增加角色、增加戏剧冲突，并将第四、五轮的生成内容与首轮小说框架结合，对故事细节记忆牢固。

百度于今年3月推出文心一言，不过因产品展示效果未达到外界预期，百度股价一度下跌。

今年8月，中国批准了首批可以推出人工智能服务的公司，包括百度、字节跳动和商汤科技。百度的文心一言曾一度登上中国苹果应用商店下载榜榜首，发布当天用户数量超过100万，但很快就被微信等应用超越。

中信里昂证券数据显示，中国目前拥有至少130个大型语言模型，占全球总数的40%，仅次于美国的50%。