澳总理：与中国的葡萄酒贸易争端“非常有希望突破”

澳大利亚总理阿尔巴尼斯星期二（10月17日）说，随着世贸组织（WTO）公布裁决的最后期限临近，他对与中国在葡萄酒上的贸易争端表示“非常有希望取得突破”。

根据路透社报道，阿尔巴尼斯说：“我非常希望在葡萄酒方面取得突破，消除障碍。”他指出，在2020年被中国征收关税前，澳大利亚葡萄酒行业对中国有大量出口。

根据世贸组织的争端解决程序，WTO三周后公布报告前，将先向有关各方提交一份报告。

冠病疫情爆发前，中国是澳洲最大的葡萄酒出口市场，截至2020年1月的12个月内出口额达到12亿澳元（10.55亿新元）。

但自澳洲在2020年提出对冠病病毒起源展开调查后，北京出台一系列包括葡萄酒在内的贸易措施反击，重创澳洲经济。

澳大利亚于2021年向WTO提出申诉，指控中国对澳大利亚葡萄酒征收关税。

不过，自工党籍的阿尔巴尼斯去年5月上任后，中国已取消对澳洲大麦的进口关税，双边关系逐渐升温，也引发外界关注北京也可能松绑对澳洲葡萄酒实施的关税。

中国商务部上月21日表示，愿推动“一揽子”解决葡萄酒案和澳洲出口到中国的风塔、铁道轮毂和不锈钢水槽等三种产品的反倾销反补贴措施案等。

但该方案被澳大利亚拒绝，澳洲希望通过对话，以解决大麦争端的相同方式来解决葡萄酒争议。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯今年9月7日与中国总理李强在印度尼西亚出席亚细安系列峰会期间举行会晤，并确认了今年较晚时将访问中国。此行将是澳洲总理自2016年以来首次访华。

澳大利亚华裔记者成蕾被中国以涉嫌国家安全罪拘留三年后，于上星期三（10月11日）获释。她的获释也被外界解读为中澳关系近期回暖的新迹象。