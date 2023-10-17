华为旗下“花瓣支付”上线

中国人民银行更新非银行支付机构重大事项变更许可信息，同意深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”（简称“花瓣支付”）。讯联智付在两年前发生工商变更，成为华为旗下的全资子公司，这也意味着，华为借此顺利拿到第三方支付牌照，成为继小米之后第二家拥有支付牌照的中国手机厂商。

综合南方都市报和每日经济新闻星期二（10月17日）报道，公开资料显示，讯联智付于2013年6月18日在深圳市市场监督管理局前海注册工作组登记成立。2021年3月，该公司发生工商变更，上海沃芮欧信息科技有限公司从股东中退出，新增华为技术有限公司为股东，持股比例100%。

此外，中国知识产权局官网显示，华为于2020年10月申请花瓣支付商标。2022年6月，花瓣支付被核准注册。至此，华为支付在上线两年多后，正式完成了更名焕新。

华为方面星期二回应媒体时说，讯联智付更名首先本质是加快构建鸿蒙生态的基础设施，因为华为支付面向全场景多终端；其次，新升级的负一屏未来会全面支持华为支付，也是推进鸿蒙元服务的重要一步。

据华为方面介绍，华为负一屏升级后，将机票、酒店、火车票、电影票、充值等常用服务以宫格形式直观地分区排列，目前有本地生活、智慧出行、购物娱乐、金融理财四大板块。现在已接入华为支付的包括滴滴出行、猫眼电影、手机充值、附近加油。此外，用户进入华为钱包可以开通华为支付。

华为终端云服务支付BU总裁马传勇去年7月在一场媒体交流会上说，华为支付不是要和微信、支付宝竞争，去抢市场份额，也不会打价格的补贴战，而是希望能够把支付的体验做好。“本质上不是要跟大家做强烈的对抗，也没这个必要。就目前的情况，行业的伙伴做得已经足够好了。”