台媒：华为芯片突破为阿斯麦暗中助攻

台湾媒体报道，华为9月发布新旗舰机取得芯片突破，帮助达成此举的是荷兰半导体设备制造商阿斯麦（ASML）。

据台湾《联合报》星期一（10月16日）报道，华为9月发布Mate 60 Pro，搭载了中芯国际制造的七纳米制程芯片。据该报掌握的可靠消息，帮助华为和中芯达成此举的应是阿斯麦。

报道称，在美国的科技封锁下，中国持续突破美国管制漏洞，近两年大量购入用于浸没式深紫外光刻机（DUV），其中八成以上的是可进行重复曝光的浸润式光刻机。

虽然阿斯麦未透露实际买主，如果这些机台最终全流到华为手中，估计数量高达120台，机台数量已经超越全球晶圆代工龙头台积电，展现华为掌控自制芯片的决心。

报道推算，以专业机构预估中芯大约50%的良率计算，估计华为每月可产出5万至6万片7纳米芯片，对华为重返手机市场，自行掌控自制芯片来源，将重新扮演关键影响。

荷兰政府颁布的半导体设备出口管制新规今年9月正式生效，但阿斯麦称，该公司已获得在今年底以前向中国运送受限制芯片制造机器的许可。

据彭博社和路透社报道，阿斯麦发言人说，在2023年的剩余时间里，阿斯麦将能继续向中国出口其NXT:2000i和更先进的浸没式深紫外光刻机型号产品，以便公司能够履行与中国客户的合同义务。

不过阿斯麦发言人也表示，公司的中国客户知道，阿斯麦从明年起不太可能获得这些系统的出口许可证。