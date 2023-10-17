侯友宜竞办提蓝白合二会方案 主张11月初投票

为化解“蓝白合”僵局，国民党总统参选人侯友宜竞选办公室提出二次会谈方案及初选投票具体措施等，主张在11月初进行“开放式民主初选”投票，希望双方可达成折衷方案。

据台湾自由时报报道，侯办星期二（10月17日）上午已将蓝白两党整合的二次会谈规划建议方案送交柯文哲竞选办公室，并呼吁双方会谈时间越快越好，期望能达成折衷方案。

侯办提出，对于“开放式民主初选”的规划方案，建议投票地点设在国民党的民众服务社或双方共同另寻地点设置，费用双方分摊，并主张投票时间订于11月4日、5日，每天上午8时到下午4时，投票时间要一天或两天，双方可再讨论。

侯阵营仍然坚持，“开放式民主初选”是最真实与最直接检验民意的方法，实施方式为22县市、73区域立委选区设立投票所，参加投票民众不分党派，只要亲签“政党轮替”理念认同卡就可参加投票，不需造册，采实名制，验身份证，以过滤对手政党支持者灌票造成偏差。

对于蓝白合迟迟未有共识，民众党总统参选人柯文哲竞选办公室主任周榆修星期二（17日）上午接受媒体访问时说，他这两天很感慨，柯阵营想的是要如何赢民进党总统参选人赖清德，可是他感觉国民党只想把柯文哲干掉。

周榆修说，民众党想透过在野阵营的合作实现政党轮替，而不是想方设法地把伙伴撂倒，大家要静下心来想一想。

对于蓝白是否二会，周榆修称若有方案出来，也不是不能谈。

侯友宜星期二被追问蓝白合是否会破局时则说，他会不断持续沟通，朝政党轮替、不断往前走的方向努力。

侯友宜还表示，对于柯文哲，他会释出最大善意、包容，尽最大的努力，大家一起共同面对面商讨，让蓝白合可以协力往前推。

蓝白两党上星期六（14日）针对2024年总统大选举行首次磋商会议，但双方未能就最强候选人的产生方式达成一致。侯办主张进行“开放式民主初选”，而柯办主张采用“全民调”的方式。