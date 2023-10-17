王毅同埃外长通话：支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利

中共中央政治局委员、中国外交部长王毅星期一（10月16日）同埃及外长舒凯里通电话时说，反对和谴责一切伤害平民、违反国际人道法的行为，将继续站在国际道义一边，支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利。王毅同时呼吁联合国安理会应当为尽快停火止战发挥应有作用。

根据中新社星期二（17日）报道，王毅在通话时说，中国赞赏埃方积极开展斡旋，努力协调缓解加沙地带人道局势，支持阿拉伯和伊斯兰国家形成共同立场，发出一致声音。中国愿同各方一道，推动重启“两国方案”谈判，争取形成更广泛国际共识。

根据中国方面的新闻稿，舒凯里说，当前巴以局势十分危急。埃及高度评价中国坚持原则、主持公道，支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利、实现独立建国，高度赞赏中国为政治解决巴勒斯坦问题，维护中东和平稳定发挥重要作用。埃及愿同中国保持密切沟通，推动局势降温，避免冲突继续升级，防止危机进一步外溢。

以哈冲突已经持续一周，王毅上星期五（10月13日）呼吁尽快停火止战，并透露将派中东问题特使近期访问地区有关国家，隔天（14日）他首次公开点名批评以色列的行为已超越自卫范围，应停止对加沙民众的集体惩罚。

联合国安全理事会星期一就以哈冲突举行紧急会议，并就俄罗斯起草的一项决议草案进行表决。由于表决没有获得至少九票赞成，草案未获通过。

此外，王毅在与舒凯里通话时还说，埃及是“一带一路”重要合作伙伴，相信埃方将为高峰论坛成功举行和高质量共建“一带一路”作出积极贡献。

舒凯里对此表示，埃中友谊深厚，双边关系强劲有力。他预祝第三届“一带一路”国际合作高峰论坛圆满成功，埃及将继续积极参与共建“一带一路”。

埃及总理马德布利星期一下午抵达北京，将出席在中国举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。