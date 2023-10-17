中国代表：人道问题不应被政治化

在俄罗斯草拟的以哈停火决议未获联合国安理会通过后，中国常驻联合国代表张军在作解释性发言时说，中方对安理会未能就上述决议达成一致感到极大遗憾，并指出人道问题不应被政治化，保护平民应该是所有各方的优先事项。

联合国安全理事会星期一（10月16日）晚就以哈冲突举行紧急会议，并就俄罗斯起草的一项决议草案进行表决。由于表决没有获得至少九票赞成，草案未获通过。

在安理会15个理事国中，中国、俄罗斯、阿联酋、加蓬和莫桑比克投了赞成票；美国、英国、法国和日本投了反对票；阿尔巴尼亚、巴西、厄瓜多尔、加纳、马耳他和瑞士投弃权票。

俄罗斯提出的决议草案呼吁以哈双方实施人道主义停火，释放人质，提供人道援助管道，并安全地疏散有需要的平民。

决议草案也谴责针对平民的暴力和恐怖主义行径，但没有点名本月7日突袭以色列的巴勒斯坦激进组织哈马斯。

据中国常驻联合国代表团官网星期一发布的新闻稿，张军说，巴以新一轮冲突持续升级，已经导致大规模平民伤亡和人道危机，其外溢效应也在冲击地区和平稳定，中方对此深感担忧。

张军说，中方谴责一切伤害平民的行为，反对任何违反国际法的作法，支持安理会发挥负责任作用，支持一切旨在推动冲突降级、恢复和平的努力，欢迎任何有利于保护平民、缓解人道危机的倡议。基于这一立场，中方对付诸表决的决议草案投了赞成票。

针对当前严峻形势，张军说，中方呼吁尽快停火止战，阻止战火无限扩大，避免局势进一步恶化；呼吁遵守国际人道法，全力保障平民安全；呼吁尽快开辟人道救援通道，防止发生更严重的人道灾难。

张军也说，平民不应该成为军事行动的目标，无差别使用武力不可接受，维护自身安全不能以伤害无辜平民为代价。中方支持开展外交斡旋，让被扣押人员尽早获释。

张军还说，中方希望以色列倾听国际社会的呼声，恢复对加沙的水、电、燃料供应，停止对加沙民众的集体惩罚。中方同时呼吁国际社会加大投入，支持联合国人道机构继续在加沙开展工作。中方将通过联合国和双边渠道向加沙地带提供紧急人道援助。

张军并指出，安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任，应该为解决当前危机发挥应有作用。安理会以往处理复杂问题时，人道领域往往成为起点。目前冲突仍在蔓延，苦难仍在继续。安理会不应就此放弃努力。

张军最后说，冲突发生以来，中方积极开展外交活动，推动冲突降温，积极劝和促谈。中方将始终站在和平一边，站在公道一边，站在国际法一边，同国际社会一道，为早日平息加沙战火、实现巴以和平共处、实现中东长治久安付出不懈努力。