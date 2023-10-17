中俄元首是否会谈巴以冲突？ 中国外交部：就共同关心问题交换意见

针对记者问中俄两国元首会谈是否会谈到乌克兰问题和巴以冲突的问题，中国外交部发言人毛宁星期二（10月17日）回答说，两国元首将举行会晤，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见。

法新社记者在星期二的中国外交部例行记者会上提问，星期三中俄两国元首将举行会谈，俄方称会谈时将重点讨论国际和地区问题，请问中俄将重点讨论哪些具体的问题？是否会谈到乌克兰问题和巴以冲突？

毛宁回答说，俄罗斯总统普京已经于上午抵达北京，将应中国国家主席习近平的邀请出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，并参加相关活动。

毛宁说，两国元首将举行会晤，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见。至于两国元首会见的具体情况，中国外交部会及时发布消息，请保持关注。

普京上午乘飞机抵达北京首都国际机场。他将出席星期三举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并参加相关活动。

据路透社引述俄罗斯新闻社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期二说，中俄两国元首可能会在本周会谈中讨论以巴冲突。

佩斯科夫重申，以巴之间的暴力冲突是美国在中东政策的失败，并称这是各国对该问题长期忽视的结果。

佩斯科夫还说：“冲突仍有扩大的威胁”，“这可能会给整个地区带来完全无法形容的后果”。他认为，“最重要的是停止‘热战’……从概念上以新的努力来解决这个问题。”

佩斯科夫还强调，一个独立的巴勒斯坦国是必要的，以色列需要安全保障，以色列人应该生活在和平中，感到安全。