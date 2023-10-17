台湾宏达电被裁定侵权 需赔偿近900万美元

美国特拉华州联邦法院陪审团星期一（10月16日）裁定，台湾消费性电子产品公司宏达国际电子（简称宏达电）因侵犯卢森堡专利授权公司3G Licensing的无线通讯专利，需支付890万美元（约1219万新元）赔偿金。

据路透社报道，上述陪审团经过五天审讯后，作出以上裁决。陪审团也说，宏达电任意侵犯上述公司的无线通讯专利，或将致使主审法官威廉斯（Gregory Williams）加码现有处罚。

3G Licensing代表律师莱西·怀特（Lexie White）说，上述裁决“为我们客户的知识产权和决定为自身利益挺身而出，做了决定性的平反”。

3G Licensing说，他们在2017年提出的专利侵权诉讼中列明，他们拥有超过400个无线通讯专利。公司说，他们在与宏达电就授权使用专利谈判破裂后，决定提出诉讼。

根据诉讼，宏达电旗下支援LTE的One、Bolt、Desire等智慧型手机，侵犯3G Licensing 两项无线标准专利。当时宏达电否认，并主张专利无效。

另据台湾《自由时报》报道，针对上述裁决，宏达电说，感谢陪审团的努力，但对此案的判决感到失望，并称此判决对业务并无重大影响。为捍卫权益，公司会进一步评估所有上诉手段。