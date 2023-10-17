中国指加拿大军机非法侵入领空 中方依法处置

对于加拿大声称遭中国军机拦截一事，中国外交部回应称，加方飞机非法侵入中国领空，中方已经对加方的挑衅行为提出严正交涉。

中国外交部发言人毛宁星期二（10月17日）在例行记者会上说，加拿大一架CP-140型机上星期六（14日）非法侵入中国钓鱼岛附属岛屿赤尾屿领空，严重侵犯中国主权，威胁中国国家安全。

毛宁说，中国军队也在现场采取了必要的处置措施，“事实的真相就是，加方军机不远万里到中国家门口滋事挑衅，中方依法依规处置。”她说，加方应当尊重客观事实，停止散播虚假信息。

毛宁还表示，加拿大军机近年来以执行联合国安理会决议为借口，频繁对中国抵近侦察并挑衅。但联合国安理会决议从未授权任何国家以执行决议为由，在他国管辖海空域部署军力，开展间谍侦察活动。

她强调，中方坚决反对任何国家以执行决议为名，危害中国的国家主权和安全。中方敦促加方正视事态的严重性，立即停止冒险挑衅行为。

加拿大国防部长布莱尔（Bill Blair）星期一批评，中国战斗机对一架加拿大海上巡逻机进行“危险且鲁莽”的拦截，是“不专业的”。

这架飞机上搭载的加拿大环球电视电视台（Global News television）工作人员也称，中国飞机在国际水域跟随加拿大极光巡逻机几个小时，其中一架中国飞机距离加拿大飞机不到五米。

对于加拿大的指控，中国官媒《环球时报》星期二发文称，加拿大“又在倒打一耙”；观察者网则称加拿大空军是“贼喊捉贼”。

中加军机去年6月也曾因军机相遇事件引发争议，加拿大指中国战斗机“贴近”加拿大反潜巡逻机，中国则指加拿大军机以执行联合国安理会决议为借口，对中方抵近侦察并挑衅。