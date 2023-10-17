中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲

中国和塞尔维亚在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，签订高速动车组车辆采购合同，让中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲。

据中国央视新闻报道，中国中车旗下中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“中车长客”）星期二（10月17日）与塞尔维亚建设、交通和基础设施部，正式签署了塞尔维亚高速动车组车辆采购商务合同，并形容这是中国高端轨道交通装备“走出去”的重大突破。

此次签约列车为动力分散型电力动车组，包括20辆（五列）高速动车组，车辆采用四辆编组（二动二拖），最高运营时速200公里，计划将于2025年投入使用。

此次签约的高速动车组是基于技术成熟、安全可靠的技术平台，根据欧洲互联互通技术规范（TSI）和欧洲技术标准，以及匈塞铁路具体需求，为匈塞铁路量身打造的电动车组，具有更智能、更绿色、更舒适等特点，依据欧洲行业标准。这也是中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲。

报道称，匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目，线路全长341.7公里，其中塞尔维亚境内长183.1公里，匈牙利境内长158.6公里。该项目投入运营后，匈塞两国首都之间的旅行时间将由八小时缩短至三小时。