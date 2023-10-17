黑龙江省人大常委会原副主任宋希斌一审被判14年

黑龙江省人大常委会原党组成员、副主任宋希斌因受贿、挪用公款，一审被判有期徒刑14年。

据央视新闻客户端报道，辽宁省沈阳市中级人民法院星期二（10月17日）一审公开宣判宋希斌受贿、挪用公款案，对宋希斌以受贿罪判处有期徒刑13年，并处罚金人民币300万元（人民币，下同，56万新元）；以挪用公款罪判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑14年，并处罚金人民币300万元；对其受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。

法院审理查明，2005年至2021年，宋希斌先后利用担任黑龙江省大兴安岭地委副书记、行署专员、林管局局长，大兴安岭地委书记，黑龙江省发展和改革委员会主任，哈尔滨市委副书记、市长，黑龙江省人大常委会党组成员、副主任，黑龙江省总工会主席等职务上的便利，以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在企业经营、土地置换、工程承揽、职务提拔等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合人民币3532万余元。

2014年，宋希斌利用担任哈尔滨市委副书记、市长职务上的便利，为谋取个人利益，个人决定以单位名义将哈尔滨市财政专项资金5000万元出借给其他单位进行营利活动。

法院认为，宋希斌的行为构成受贿罪、挪用公款罪。鉴于他到案后如实供述罪行，主动交代监察机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实和挪用公款犯罪事实，挪用公款罪构成自首；认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款赃物已全部追缴，挪用的公款在一审庭审前已被全部追回，具有法定、酌定从轻或者减轻处罚情节，依法可对其受贿罪从轻处罚，对其挪用公款罪减轻处罚。

公开资料显示，宋希斌现年60岁，长期在黑龙江任职，历任大兴安岭地委书记，黑龙江省发展和改革委员会主任、党组书记等职，他在2012年担任哈尔滨市市长，2018年任黑龙江省人大常委会副主任，去年1月官宣被查。