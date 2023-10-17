缅北两官员涉电诈 中方通缉后被撤职

缅甸官方通报，两名缅北官员涉嫌电信网络诈骗犯罪，被中国公安部悬赏通缉后遭撤职。

据封面新闻报道，缅甸佤邦联合党中央委员会星期一（10月16日）发布通报，近期中国公安对佤邦建设部部长鲍岩板和勐能县县长何春田下发了通缉令，两人身为佤邦高级干部触犯中国相关法律、法规，此事给佤邦在国际和周边地区造成了巨大的负面影响，也间接影响了佤邦与邻国的政治互信及友好往来。

根据通报，为挽回佤邦政府声誉，维护与邻国的友好关系，经佤邦联合党中央政治局常务委员会研究决定，给予鲍岩板撤销佤邦联合党政治局委员职务，开除党籍、军籍，撤销佤邦建设部部长职务的处分；给予何春田撤销勐能县县长职务的处分。

另据中国公安部刑侦局官方微信公众号上星期四（12日）通报，经浙江省杭州市公安局、云南省昆明市公安局侦查发现，陈岩板（又名鲍岩板）、肖岩块（又名何春田）是缅北涉中国电信网络诈骗犯罪集团重要头目，长期组织开设诈骗窝点，实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大、性质极其恶劣。

根据通报，已查明陈岩板和肖岩块犯罪事实清楚、证据确凿充分，浙江省杭州市公安局、云南省昆明市公安局决定对其进行公开悬赏通缉。公安机关敦促犯罪嫌疑人陈岩板、肖岩块主动投案自首，争取宽大处理。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员，公安机关将给予10万至50万元人民币（约1万8806至9万4034新元）奖励。

通报显示，两人均有中国户籍和身份证。其中陈岩板（又名鲍岩板）户籍地是云南省普洱市，现任缅甸掸邦第二特区建设部部长；肖岩块（又名何春田）户籍地是广东省河源市，现任缅甸掸邦第二特区勐能县县长。

封面新闻记者根据悬赏通报电话，星期一下午分别联系昆明市公安局和杭州市公安局办案民警，警方回应正在继续悬赏征集两人犯罪线索，其他情况不便透露。