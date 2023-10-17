成都咬伤女童恶犬主人被采取刑事强制措施

四川省成都崇州星期一（10月16日）发生犬只袭击事件，造成一女童肾伤骨折。当地官方星期二（17日）下午通报，咬伤女童的罗威纳犬主人被采取刑事强制措施。

根据今日崇州微信公号发布的最新通报，崇州市羊马街道恒大西辰绿洲小区内星期一发生一起女童被狗咬伤事件。事件发生后，崇州市成立联合调查工作组开展调查，已初步查明违法事实。

工作组查明，星期一上午7时20分，两只涉事犬只窜入事发小区，8时许发生伤人事件。8时20分，涉事白色拉布拉多犬于现场被捕获，21时许犬只主人贾某到案。22时许，伤人黑色罗威纳犬被捕获。星期二3时许，黑色罗威纳犬主人唐某到案。

目前，警方已对该事件立案侦查，并对黑色罗威纳犬主人唐某依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

通报还提到，受伤女童已于星期一23时许转至成都华西医院，由医疗专家组进一步治疗，目前生命体征平稳。

另据极目新闻引述参与会诊医生在社交平台发布的视频介绍，受伤女童整个右侧身体有20多处咬伤，最长的伤口有8厘米。目前最大的危险是来自腹膜后右肾损伤及它所形成的血肿。经过讨论，医生一致认为如果现在做手术探查，丢肾的概率非常高，所以最优选择应该是保守治疗。

崇州警方星期一通报，邓某与女儿唐某在小区楼下行走时，遇一黑色犬只和一白色犬只，黑色犬只对唐某发起攻击，将其咬伤。经诊断，唐某全身多处咬伤，右肾挫裂伤，右侧肋骨骨折。