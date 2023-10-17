台外交部指马英九在美言论刻意迎合陆方立场

台湾外交部说，前总统马英九在美国纽约大学演说时所发表的言论内容，明显悖离事实和与台湾民意，刻意迎合中国大陆的立场。

目前正率团访美的马英九当地时间星期一（16日）下午在美国纽约大学演说时，建议美国与国际社会鼓励两岸和谈，并敦促台湾执政者寻求与中国大陆回到共同政治基础“九二共识”，避免台海战争，不要让台湾变成“第二个乌克兰”。

台湾外交部星期二（10月17日）在官网发布新闻稿，对马英九在纽约大学演说的言论，表示深感不解与高度遗憾。

外交部说，当前全球均体认到台海的和平与稳定是国际社会安全与繁荣不可或缺的要素，而不断挑衅、威胁周边国家、造成区域风险的从来都不是台湾、不是美国，而是意图改变现状及破坏以规则为基础的国际秩序的中国大陆，因此民主国家正积极合作维护台海和平与繁荣。

外交部称，在面对中国大陆对台政、经、军压迫力道不断增加的情况下，台湾各政治领袖理应思考一致对外，共同争取国际友人，并且在海外停止政治操作，让台湾受到国际社会尊重。但前总统马英九出访后却以悖离民主国家共同遵循的原则，批评自己民选政府和力挺台湾的国际人士，委实令人极感失望与遗憾。

外交部强调，台湾政府一直抱持着最大善意，沟通大门始终是敞开的，并多次表达在理性、对等及相互尊重下，愿意和北京当局展开对话，也持续秉持不挑衅、不冒进、在压力下也不屈服的立场，和美国等全球民主国家深化合作，共同维护区域和平稳定，也为世界贡献良善力量，受到国际社会的赞誉。

外交部指出，反观中国大陆却频频破坏区域和平稳定，恣意在台湾周边进行海空军演等军事挑衅行动，并将两岸经济合作架构协议（ECFA）武器化，以经济胁迫及各式恫吓言论与假讯息等，公然介入、干预台湾民主选举，其蛮横胁迫行径已引起国际社会高度关注与公开指责。