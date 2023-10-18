美国称中国在南中国海加大冒险行动

美国官员说，中国飞机过去两年在南中国海大幅增加了美国所谓的“胁迫和危险”行为，称这是一场剥夺美国及其盟友在国际领空飞行权利的运动。

根据彭博社，负责印太安全事务的美国助理国防部长拉特纳（Ely Ratner）说，自2021年9月以来美国已经记录了大约300起事件，这些事件被定性为中国解放军飞机的不专业和潜在危险的遭遇。他说，在这300起事件中有180起涉及美国军方。

拉特纳星期二（10月17日）在五角大楼告诉记者：“这些事件中的每一起都是过分之举。”他指出，这些事件涉及不计后果的机动、释放箔条束或离美国飞行员太近。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇被问及此事时回应，中国采取的都是必要措施，美国应停止散布虚假信息。

刘鹏宇说，美国军队的舰船和飞机对中国进行频繁的抵近侦察，仅去年就在南中国海进行了657次。“希望有关国家不要采取冒险和挑衅行动，停止损害中国国家安全及地区和平稳定的行为。”

拉特纳引述一份将在未来几天内发布、关于中国行动的报告，指责中国“采取集中和协调一致的行动，来实施这些危险行为，以胁迫和改变美国及其盟友和伙伴的合法作业活动” 。

报道称，该报告将更详细地讨论中国的策略。五角大楼另外发布了美国所说显示中国军方实施这些操作的视频和图像。

五角大楼的声明说，在2022年6月时，有四架解放军飞机对美国飞机进行了拦截，包括接近一架美国飞机到40英尺范围内并拍照。

拉特纳说，鉴于中国拒绝开放两国军方高层之间的沟通渠道，这种行为尤其令人担忧。他强调，过去两年发生的类似事件比之前十年还要多。