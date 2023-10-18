赖清德承诺建立稳定有原则的两岸关系领导能力

台湾副总统、民进党总统参选人赖清德星期二（10月17日）出席“台湾美国商会”（AmCham Taiwan）午餐会时发表演讲承诺，以台湾总统蔡英文“四个坚持”为基础，继续推动“民主和平四大支柱”，建立稳定而有原则的两岸关系领导能力，守护区域的和平稳定。

根据东森新闻台报道，赖清德以“台美共好，Stronger Together”为题进行演讲。他谈及台美贸易、能源转型、医疗体系、生医产业，以及区域和平稳定等五大议题。

赖清德表示，疫情期间，AmCham吁请美国政府优先提供台湾疫苗，守护无数台湾人的健康，除此之外，台美洽签“21世纪贸易倡议”时，AmCham也扮演关键性的角色，目前双方经贸关系持续扩大，台湾过去五年赴美投资的金额，已经成长4.3倍，而现在台湾已是美国第八大贸易伙伴，美国是台湾第二大贸易伙伴。根据AmCham 2023年的调查报告，有88%会员预计未来继续在台湾维持或扩大投资。

在区域稳定方面，赖清德强调，他会在蔡英文“四个坚持”基础下，包括“坚持自由民主的宪政体制”、“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”、“坚持主权不容侵犯併吞”、“坚持中华民国台湾的前途需遵循全体台湾人民的意志”等，继续推动“民主和平四大支柱”，充实台湾自我防卫的能力、强化台湾的经济安全与科技实力、建立与全世界民主国家的伙伴关系，并建立稳定而有原则的两岸关系领导能力，守护区域的和平稳定。

赖清德说，台美关系已经达到史上最好，AmCham所有1200名会员、570家企业，不仅在双方的友谊中发挥无远弗届的影响力，更在未来的人工智慧、生医产业、洁净能源等领域，发挥关键影响力，就如同40多年前，AmCham选择与民主站在一起一样。

他说，这次大家一定能在波澜壮阔的地缘政治变局中，做出正确选择，只要团结在一起，台湾一定会更好，世界一定会更好。

在能源转型方面，赖清德指出，净零转型是世界的共识，也是台湾的目标，能源政策有三个目标：第一，是稳定民生的供电；第二，是确保产业供电无虞；第三，则是要响应2050净零转型的目标，会确保产业及民生供电的稳定。

赖清德也表示，政府会持续发展多元绿能，在确保供电稳定的前提之下，推动台湾的净零转型，包括“能源转型更安全”、“企业转型更有竞争力”、“生活转型更永续”、“社会转型更具韧性”等四个转型。

赖清德提到，要加速台美在能源先进技术的合作，很高兴看到能源是台美近年来合作进展最快速的领域，尤其在电动车产业。

在医疗体系方面，赖清德表示，台湾与美国在医疗卫生领域合作超过20年，合作项目包括新兴传染病防治、登革热（又称骨痛热症）疫苗研发等。在大家的共同努力之下，台湾与美国在2020年也签订了“医卫合作了解备忘录”，扩大各项领域的合作。

赖清德指出，未来在医疗上有几项目标：第一，要降低台湾人的不健康年数，打造一个“健康台湾”。 第二，加强对癌症的防治，扩大台美在癌症领域上的合作。第三，未来，他会与国际上的伙伴共同合作，将台湾的生医产业提升为“兆元产业”，让ICT、医疗服务及生物科技等产业结合在一起。