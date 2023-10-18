台民调：柯文哲侯友宜差距缩至2.64个百分点

台湾在野的国民党与民众党针对2024总统大选整合展开对话，但双方对于最强人选产出方式有歧见，“蓝白合”陷僵局。台湾《菱传媒》星期三（10月18日）公布最新民调显示，在“四脚督”战局下，民众党总统参选人柯文哲的支持度为24.93%，与国民党参选人侯友宜的22.29%，相差仅2.64个百分点。民进党参选人赖清德则以42.62%保持领先，而独立参选的鸿海集团创办人郭台铭以5.86%垫底。

根据《菱传媒》委托皮尔森数据进行“2024总统大选”的网络民意调查，赖清德支持度连续三个月支持度突破四成，以42.62%持续领先，柯文哲本月则以24.93%支持度居次，至于侯友宜10月支持度来到22.29%，三人都微幅上升，仅郭台铭与上月相比掉了0.72个百分点。

进一步交叉分析发现，赖清德在20到29岁、30到39岁这两个年龄层的女性支持度为34.19%、43.21%，较上月略减各2.11、3.29个百分点。值得注意的是，赖清德从8月起就已持续流失该族群支持。

至于柯文哲7月曾因性别议题失言，流失年轻女性支持度，不过10月调查数据已显示出有回流趋势。侯友宜方面则在20到29岁这个年龄层的男性支持者明显上升，从9月的8.23%上升到10月的12.16%，上升3.93个百分点。但在60岁以上男性和上月相比下降4.37个百分点，是所有年龄层当中下降最多的。

若从政党倾向来看，赖清德获97.75%民进党支持者青睐；国民党支持者则有83.35%挺侯友宜，6.9%选择柯文哲，5.12%选择郭台铭。

这项调查针对全台湾年满20岁以上的网络人口，从今年10月10日至10月14日，共计进行五天，当中有效样本为1万1055份，在95%信心水准下，抽样误差为正负0.93%以内。