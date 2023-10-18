国美广东门店据报已全部关闭

中国财经媒体报道，连锁家电零售企业国美电器在广东的门店目前已全部关闭。

第一财经星期二（10月17日）从至少两名华南家电供应商处获悉上述消息。此前，国美电器在广东省内还剩下一家门店营业。

据报道，前期国美电器拖欠各个供应商的货款目前偿还尚未有进展。一位供应商说：“还没有听说有还款的。”

一位接近国美的业内人士告诉第一财经，国美一些区域分公司，从去年11月开始到现在，一直没发工资。“有一些区域分公司正常发工资到今年1月，后来也没有发工资了。现在国美内部已剩下很少员工，大多数在公司也是处理诉讼、仲裁事务。”

线下大量关闭门店的国美，今年曾对外宣布加强直播电商等线上业务。第一财经10月17日打开国美应用程序（APP），仍有各类家电在线销售，用户界面右上角显示有全程导购的服务。

报道称，国美电器的母公司国美零售10月6日发布公告，对2022年度报告做进一步材料补充。2022年5月，国美零售以每股0.4港元（下同，约0.07新元）的配售价向不少于六名独立承配人配售19.625亿股普通股，融资约7.76亿港元。原来拟将所得款项60%用于拓展线上线下平台业务，10%用于偿还债务，30%用于一般资本。由于国美零售的流动性问题自2022年下半年起出现进一步恶化，所得款项未按原计划使用，至2022年末已全部用于偿还债务。

据国美零售9月发布的2023年半年报，2023年上半年，国美零售收入4.1476亿元（人民币，下同，7800万新元），比2022年上半年121亿元的收入下降超96%；毛利亏损约1.2亿元，而去年同期毛利为20.88亿元；归母净利润亏损35.39亿元，比上年同期的归母净利润亏损额29.66亿元扩大。

近日，有网民爆料称，在国美APP幸运抽奖页面，点击抽奖时，弹窗出现“拖欠工资，拖欠货款”的字眼。随后，国美APP修复了相关页面。

一位华南家电供应商告诉第一财经，国美仍拖欠他们的货款，国美自营业务和区域共享共建的客户都有被拖欠货款，目前他们向国美追讨货款一事处于停滞状态。

该人士说：“不仅拖欠工资和货款，国美电器对一些物业的费用也没有支付，导致物业方起诉，有的地方法院查封国美电器门店，致使一些厂家的电视、冰箱等样机拿不回来，只能计提坏账损失。”