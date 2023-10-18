中国第三季GDP同比增长4.9% 高于预期

随着政府加大支持力度和消费者支出回升，中国经济在第三季度站稳脚跟。

中国国家统计局星期三（10月18日）公布的数据显示，中国第三季度国内生产总值（GDP）同比增长4.9%。这一增幅高于彭博社预测的4.5%和路透社预测的4.4%。累计来看，前三季度GDP同比增长5.2%。

此前在第二季度，中国GDP同比增长6.3%，不及市场预期；第一季度GDP同比增4.5%，高于去年全年水平，也高于预期。

国泰君安国际首席经济师周浩分析说：“虽然明年经济增长放缓的风险依然存在，但短期经济势头至少驱散了一些阴云。”

中国国家统计局当天发布的数据也显示，9月份社会消费品零售总额同比增长5.5%。此前8月份该指标同比增长4.6%。

9月份全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，持平前值，略好于预期。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，中国9月份工业增加值将同比增长4.4%。

数据还显示，1至9月份，不含农户的固定资产投资同比增长3.1%，延续了今年以来多数时候低于前值、也低于市场预期的势头。其中，房地产投资仍是最大拖累，1至9月，房地产开发投资同比下降9.1%，降幅较1至8月扩大0.3个百分点。

前三季度，货物进出口总额30万8021亿元（人民币，下同，5.8万亿新元），同比下降0.2%。其中，出口17万6025亿元，增长0.6%；进口13万1996亿元，下降1.2%。

彭博社报道称，随着政府的支持措施开始发挥作用，经济活动近几周已显示出一些稳定的迹象。工厂活动逐渐回升，出口下降放缓，家庭消费正在复苏，这为中国实现设定的5%左右全年经济增长目标带来希望。

中国国家统计局副局长盛来运在新闻发布会上说，前三季度GDP同比增长5.2%，为完成全年5%左右的预期目标打下非常好的基础。

他指出，初步测算，如果要完成全年预期目标，四季度只要增长4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的预期目标。“从这个角度来讲，对完成全年预期目标是非常有信心的。”