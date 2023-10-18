习近平：把别人的发展视为威胁不会让自己发展得更快

中国国家主席习近平说，“一带一路”过去10年的经验说明，成就别人也是帮助自己。把别人的发展视为威胁，不会让自己发展得更快。他强调，“一带一路”不搞意识形态对立，不搞地缘政治博弈，也不搞集团政治对抗，并反对经济胁迫和“脱钩断链”。

根据央视新闻直播实录，习近平星期三（10月18日）在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表讲话说，过去10年“一带一路”取得的成绩弥足珍贵，经验值得总结。只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事。只要各国有合作的愿望、协调的行动，天堑可以变通途，“陆锁国”可以变成“陆联国”，发展的洼地可以变成繁荣的高地。

习近平说，经济发展快一些的国家，要拉一把暂时走在后面的伙伴。只要大家把彼此视为朋友和伙伴，相互尊重、相互支持、相互成就，“赠人玫瑰则手有余香，成就别人也是帮助自己”。把别人的发展视为威胁，把经济相互依存视为风险，不会让自己生活得更好、发展得更快。

他还说，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建“一带一路”最重要的力量源泉。古丝绸之路之所以名垂青史，靠的不是战马和长矛，而是驼队和善意；不是坚船和利炮，而是宝船和友谊。共建“一带一路”注重的是众人拾柴火焰高、互帮互助走得远，崇尚的是自己过得好、也让别人过得好，践行的是互联互通、互利互惠，谋求的是共同发展、合作共赢。不搞意识形态对立，不搞地缘政治博弈，也不搞集团政治对抗，反对单边制裁，反对经济胁迫，也反对“脱钩断链”。

习近平说，10年的历程证明，共建“一带一路”站在了历史正确一边，符合时代进步的逻辑，走的是人间正道。“要有乱云飞渡仍从容的定力，本着对历史、对人民、对世界负责的态度，携手应对各种全球性风险和挑战”。

习近平强调，中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。追求的不是中国独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。“前行道路上，有顺境也会有逆流”，要坚持目标导向、行动导向，“咬定青山不放松，一张蓝图绘到底”。中方愿同各方深化“一带一路”合作伙伴关系，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段。