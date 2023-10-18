侯办向民众党抛橄榄枝：民调初选并行是选项

在“蓝白合”濒临破局之际，国民党总统参选人侯友宜的阵营再向民众党递橄榄枝。侯友宜竞选办公室发言人黄子哲说，民众党主张的全民调方式，以及国民党提出的民主初选方案并行，是选项之一。

综合《联合报》和中央社报道，黄子哲星期三（10月18日）接受广播专访时说，他希望民众党可以再思考，如果各自都有坚持，是否双方提出的方案能够并行，像是民调做、民主初选也做，这是可以讨论的，相关占比也都可以坐下来谈。

黄子哲强调，事在人为，若大家为了合作来想办法，这件事就容易成，如果大家是往反方向走，任何理由都可能让这件事破局。

黄子哲也说，蓝白合是多数台湾民众的期待，所以不要让民众失望。他并指出，过程或许有些不是那么顺利的地方，但仍希望结果是好的；如果没办法展现民意力量换新政府，会非常可惜，因此应以大局为重，呼吁民众党坐下来谈。

侯办星期一（10月17日）抛出蓝白合第二次会谈规划与初选投票具体措施，包括订于11月4日至11月5日、禁止游览车载运投票、以电脑系统防止重复投票及费用各半等，希望双方尽快讨论后可达成折衷方案。

随后，柯文哲竞选总干事黄珊珊也在当天公布民众党建议全民调模式方案，表示参考国民党、民进党过去总统初选民调方式，分为A、B两案；侯办执行长金溥聪认为，若黄珊珊所言就是代表民众党和柯文哲的最后决定，如此坚持，双方很难进行下一步。