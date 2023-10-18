普京：中俄都希望平等互利合作并尊重文明多样性

俄罗斯总统普京星期三（10月18日）说，中俄都希望进行平等互利的合作，同时尊重文明的多样性和每个国家选择自己发展模式的权利。

根据路透社报道，普京在当天举行的“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表讲话时，高度赞扬“一带一路”倡议将世界团结在了一起，并表示俄罗斯可以在中国复兴古代丝绸之路的现代进程中发挥关键作用。

普京说，与世界上大多数国家一样，俄罗斯和中国都希望进行平等互利的合作，以实现普遍、可持续和长期的经济进步和社会福祉，同时尊重文明的多样性和每个国家选择自己发展模式的权利。

普京表示，“一带一路”倡议与俄罗斯非常契合，因为俄罗斯正在全国开发一系列纵横交错的交通基础设施，特别是从俄罗斯与挪威边境附近的摩尔曼斯克向东延伸到阿拉斯加附近的白令海峡的北方航道。

普京说，俄罗斯不仅向合作伙伴提供积极利用其运输潜力的机会，还邀请感兴趣的国家直接参与开发，俄罗斯准备提供可靠的破冰船导航、通信和供应。他说：“从明年开始，沿北方航道全程的冰级货船将全年通航。”

普京此次赴华出席“一带一路”论坛，是他在今年3月国际刑事法院以涉嫌战争罪对他发出逮捕令以来，第二次离开俄罗斯。普京于上周前往吉尔吉斯斯坦参加前苏联国家峰会。

路透社报道说，普京在“一带一路”论坛发表讲话前不久，包括法国前总理拉法兰在内的一些欧洲代表走出了会场。