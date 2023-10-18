习近平与普京会谈 强调两国战略协作密切有效

中国国家主席习近平星期三（10月18日）上午与俄罗斯总统普京会谈时强调，两国政治互信不断深化，战略协作密切有效。普京则说，在当前困难的世界局势下，与中国在外交政策上的密切协调至关重要。

据中国央视新闻客户端消息，习近平在北京人民大会堂同赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的普京会谈。

习近平形容普京为“老朋友”，并称相互出席对方举办的重大主场外交活动是“我们多年来的好传统”。他说，普京连续三次出席一带一路论坛，体现了俄罗斯对共建一带一路倡议的支持。

习近平说，他今年3月应普京邀请对俄罗斯进行了国家主席新任期的首次国事访问。两人共同为两国关系发展定向领航，就一系列重大国际和地区问题深入交换意见。

习近平表示，他高兴地看到，两国政府、部门和有关地方全力落实他和普京达成的重要共识。两国政治互信不断深化，战略协作密切有效，双边贸易额创历史新高，正不断朝着共同确定的2000亿美元（2736亿新元）目标迈进。

习近平提到，从2013年至今的十年里，他与普京先后42次会晤，建立了良好的工作关系和深厚友谊。

他指出，中国愿同俄罗斯一道，准确把握历史大势，顺应世界发展潮流，始终立足两国人民根本利益，不断充实双方合作的时代内涵，体现大国担当，为助力两国发展振兴、维护国际公平正义、促进世界共同发展贡献力量。

另据路透社及俄罗斯卫星通讯社报道，普京对习近平说，在当前困难的世界局势下，与中国在外交政策上的密切协调至关重要，俄罗斯和中国正是如此展开合作的。“今天，我们将讨论这一切。一切，包括我们的双边关系。”

普京也谈及俄中贸易，称两国到今年年底的贸易额将突破2000亿美元。