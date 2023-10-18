鸿海和英伟达共建AI工厂

苹果主要供应商鸿海集团（富士康）将与英伟达共同建设人工智能（AI）工厂，用于自动驾驶汽车等产品。

根据路透社报道，鸿海集团董事长刘扬伟和英伟达CEO黄仁勋星期三（10月18日）在台北举行的富士康年度科技日上，共同宣布上述消息。

黄仁勋展示了两家公司正在建设中的手绘草图，并介绍说，“这是一家输入数据并输出智能的工厂”，“未来，每家公司、每个行业都将拥有人工智能工厂。”

黄仁勋补充说，英伟达和富士康正在为自动驾驶电动车打造一个完整的终端人工智能系统，人工智能工厂将开发汽车的软件，“这辆汽车当然会通过生活体验收集更多数据，而数据将进入人工智能工厂，工厂将改进软件并更新整个人工智能车队。”

他解释说：“整个系统，一方面是人工智能工厂，另一方面是电动汽车车队，这就是英伟达和富士康正在打造的。”

刘扬伟说，富士康正“试图将自己从一家制造服务公司转变为一家平台解决方案公司”，智能城市和智能制造等其他应用也将使用人工智能工厂。

报道说，作为合作的一部分，鸿海计划开发一种被称为“AI工厂”的新型数据中心，为创新提供动力，例如制造数字化和生成式AI服务。

鸿海还计划建造大量基于英伟达CPU和GPU及其网络技术的计算系统。这些系统将出售给希望建立AI数据工厂的客户，并配备英伟达的硬件和英伟达AI Enterprise 软件。