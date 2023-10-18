苹果CEO库克到访浙江参观Apple Watch生产线

美国科技巨头苹果公司首席执行官库克星期三（10月18日）到访位于浙江嘉善的立讯精密工厂，参观Apple Watch生产线，立讯精密董事长王来春陪同参观。

综合澎湃新闻和腾讯数码报道，立讯精密2011年首次和苹果合作，在和苹果合作的十几年时间里，立讯精密也在不断优化产线，建立了包括iPhone高精度组装、Apple Watch自动光学检测等全自动生产线，以及产品自动包装和自动装卸的智能仓库等。

报道介绍，今年苹果在第九代的Apple Watch上首次实现了100%的碳中和，立讯精密也在和苹果的合作中，通过自建屋顶光伏、直购绿色电力、采购绿证、绿色能源投资等多项举措，确保为苹果提供的产品100%使用清洁能源进行生产。截至2022年底，立讯精密全集团屋顶光伏装机容量已近55MW。

立讯精密9月也首次透露，该公司帮助苹果在今年WWDC上推出的首款头显设备Apple Vision Pro。

这是库克时隔半年再度访华，他星期一（10月16日）晚现身苹果位于成都太古里的零售店，与王者荣耀玩家互动。星期二前往四川省雅安市雨城区第四小学，并和学生们一起体验了创意花窗课程和用iPad编程控制无人机课程。

库克曾在今年3月到访北京，并在中国官方举办的中国发展高层论坛上发表演讲，强调苹果“享受与中国之间的共生关系”。