中国多地支原体肺炎病例显著增加

中国近日暴发支原体肺炎，多地感染病例显著增加。

综合中新社和新华社报道，今年9月以来，北京、上海、云南、广州等地多家医院儿科收治的肺炎支原体感染患儿数量明显增加。北京儿童医院呼吸科主任徐保平介绍，自9月起，北京儿童医院发热咳嗽门诊的日门诊量增加，其中约有20%患儿的肺炎支原体检测结果呈阳性。

“上海黄浦”微信公众号10月11日发布消息称，7月以来，上海儿童医学中心收治支原体肺炎患儿近400名，与往年相比，占比翻了一番，达到了80%左右。

“云南省第一人民医院”微信公众号则于10月9日称，9月中旬以来，云南各大医院儿科迎来了一波就诊小高峰，肺炎支原体感染的病例明显增加。

河北省儿童医院呼吸科副主任牛波说，肺炎支原体感染有周期性流行的特点，一般三到五年会有一个感染高峰，今年可能就属于肺炎支原体的流行周期。

澎湃新闻星期一（10月16日）则引述上海交通大学医学院附属仁济医院宝山分院儿科主治医师刘茂松说，支原体肺炎感染没有季节性，全年都会感染，近几个月门急诊量在明显上升，但也就到2019年前的一半左右。

根据《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南（2023年版）》，支原体肺炎是中国五岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎。感染患儿会出现发烧、咳嗽等症状。