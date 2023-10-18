微博百万粉丝以上大V须前台实名

网传超过一定粉丝数的微博大V将实行前台实名制，即在微博首页展示其姓名、职业信息。消息一出引发讨论，微博CEO王高飞在微博上回复网民留言时说，实名针对的是100万粉丝的自媒体账号。有粉丝数达700多万的博主星期二（10月17日）说，他已经收到了微博平台要求其进行前台实名制的通知。

根据顶端新闻星期二报道，微博财经大V洪榕上星期五（13日）发贴称，“全网自媒体要实施前台实名制了”，超过一定粉丝数量的自媒体账号，要在账号前台展示真实姓名。

洪榕隔日补充道：“10月底之前，100万粉丝的自媒体账号前台展示真实姓名；12月份，50万粉的自媒体账号前台展示真实姓名；10万粉的自媒体账号，在后台完成身份证实名认证，且在前台展示职业信息 。”

新浪微博CEO王高飞星期一（16日）在微博用个人账号“来去之间”回复网民留言时表示，网传消息有误，实名针对的是100万粉丝的自媒体账号，未来最多降到50万粉丝。

王高飞还说，根据目前的说法，如果有“媒体影响力”，需要实名；如果是普通上网浏览，还是沿用之前的后台实名。

一粉丝数达700多万的博主星期二（17日）下午告诉媒体，他已经收到了微博平台要求其进行前台实名制的通知，但通知的具体内容他不便透露。当天晚些时候，媒体就此事也采访了新浪微博相关负责人，但未获回应。

报道说，今年8月，微博就在探索推行针对自媒体账号的“前台实名制”，并面向全体网友和社会各界公开征求意见。

中央网信办今年7月10日发布了《关于加强“自媒体”管理的通知》。新规从强加资质认证、加强谣言管理、规范账号运营等13个方面入手，以加强对“自媒体”领域的管控。