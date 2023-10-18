中国国家统计局：人口数量虽下降但素质在提高

去年中国人口总量第一次负增长，中国国家统计局官员称，虽然人口数量有所下降，但人口素质在提高。

据澎湃新闻报道，中国国家统计局副局长盛来运星期三（10月18日）在新闻发布会上针对人口形势说，通过2020年开展的第七次全国人口普查和前两年人口变动情况抽样调查来看，中国的人口结构随着经济社会发展确实也出现了很多深刻变化，包括出生率下降、老龄化加快，总人口数量也在发生变化。

盛来运指出，去年人口总量第一次负增长，但中国总人口量还是比较大，尤其是劳动年龄人口近9亿人。他强调，现在人口的素质确实在提高。最新数据显示，劳动年龄人口的平均受教育年限已经达到10.93年。另外，中国接受高等教育的人口有2.4亿人。因此，虽然人口数量有所下降，但人口质量改善速度更快，为中国经济高质量发展提供了很好的资源保障。

此前，中国国家统计局10月10日发布公告称，决定在全国范围内组织开展2023年人口变动情况抽样调查。

被问到相关调查情况时，盛来运说，开展抽样调查是常规的例行制度安排。此次调查抽取50万户，约140万人，11月1日开始入户调查，大概时间要持续两周，到11月15日入户调查结束。

盛来运还说，每年进行人口变动情况抽样调查，主要还是为了科学准确地反映人口的变化情况，为中央以及相关部门制定人口政策提供科学的依据。