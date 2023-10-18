承认报道失实 苹果日报前总编辑向向心夫妇道歉

卷入中国大陆间谍疑云和洗钱案的中国创新投资行政总裁向心和妻子龚青在台湾被裁定无罪后，曾在2019年在互联上发布传播有关他们从事间谍或特务活动报道的苹果日报、苹果互联网及前苹果日报总编辑罗伟光，向向心夫妇公开道歉。

综合香港中通社和《明报》报道，中国创新投资星期二（10月17日）发表通告称，2019年11月至12月期间，罗伟光在互联网上发布和传播大量涉嫌诽谤该公司、中国趋势控股，公司执行董事向心及其替任董事龚青从事间谍或者特务活动的虚假新闻报道，罗伟光已承认该等报道失实，并于17日在香港《明报》公开发表道歉声明。

罗伟光在道歉声明中说，相关报道内容完全不正确及严重失实，他本人、《苹果日报》及《香港苹果日报》脸书专页并未就该等内容事先作出任何求证、调查或引证。因此他为上述完全不正确及严重失实的报道内容致歉，并承诺不再发布有关或类似的内容。

据台湾《中国时报》上星期四（10月12日）报道，大陆间谍案起因为自称“中国间谍”的王立强2019年11月24日向澳洲媒体爆料，指他受向心夫妇指示在台从事情报工作、介入2020年台湾总统选举，帮国民党候选人韩国瑜助选。

台调查局当天在机场拦截将出境的向心夫妇，台北地方检察署依涉嫌违反《国安法》将两人列被告，并限制出境至今。在检方侦办1363天后，台湾高等检察署驳回北检二度职权再议，向心夫妇终确定获不起诉处分。

两人所涉洗钱案也被确定无罪，且台湾检方未在期限内上诉，因此向心夫妇可依法声请解除出境管制离台返港。据台媒报道，两人将于星期三（18日）下午3时赴台湾移民署办理手续，后预计搭乘航班于当晚7时许返回香港。

罗伟光则于2021年6月18日被控告串谋“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，在囚至今。《苹果日报》也于当年同月停刊。