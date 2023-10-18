台积电不进驻新竹 屏东高雄台南欢迎其前往建厂

台湾新竹龙潭园区第三期扩建计划惹来民众抗议，使台积电宣布不再考虑进驻。因为要将最先进制程和主要产能留在台湾，台积电仍在评估适合建厂的地方。屏东、高雄、台南等地官方均表态将全力争取台积电入驻。

综合《联合报》和中央社等报道，台积电星期二（10月17日）宣布不再考虑进驻龙潭园区三期，后续将持续评估台湾适合半导体建厂的用地。

台湾经济部对此表态称，台积电的最先进制程、最主要产能留在台湾方向不变。经济部长王美花说，半导体产业对于台湾有高度战略意义，经济部将采取全力支持态度，不管在哪个县市，重点是要把先进制程留在台湾，“如果业者表达意愿，我们也会协助寻找各个不同的可能性”。

屏东县县长周春米星期三（18日）发表影片称，屏东“不缺水、不缺电，且日照充足、地大物博，居住条件非常好且舒服”，县府团队会尽全力争取台积电到屏东。

台南市长黄伟哲同天接受媒体联访时说，目前南科园区三期基地已陆续动工，有信心未来台南不会有用地需求不足的问题，协助推动台湾经济向上发展。台南市政府经发局也指出，目前台积电在台南设有三纳米厂与五纳米厂，台南会持续做好准备，向台积电等产业招手，提供满足扩厂需求条件，打造更坚强的“护国神山”产业链。

高雄市长陈其迈星期二接受媒体联访时则强调，高雄有充足的水电跟土地，也会配合台积电产业链布局调整。高雄市政府星期三也表态称，会尊重企业决策与布局，做足准备，完善各项投资条件，当企业最坚强后盾。