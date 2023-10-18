“蓝白合”僵局未解 侯友宜柯文哲隔空喊话

在“蓝白合”陷入僵局之际，国民党总统参选人侯友宜向民众党总统参选人柯文哲喊话，“希望每个人都是利中华民国”，而不是利个人。柯文哲则回应，“Take it easy（放轻松）”，并强调政治要落实在人民生活的每一天，不要每天都拿高帽来戴。

综合台媒报道，侯友宜与柯文哲星期三（10月18日）受邀出席远见高峰会“向未来领袖提问”论坛，双方演讲时间前后错开。

侯友宜在论坛中谈及蓝白合议题时，以父亲卖猪肉的经验为例指出，切猪肉不要切得刚刚好，要切多一点给别人，“秤头（台语，斤两）要让人，这样别人才会再来买”。他说，这让自己有所启发，也就是利他才会让“国家”更好，利他也是利己，“而且给别人机会，也是给大家机会，就是给国家机会”。

侯友宜坦言，有时换一个想法看待事情，就会发现没有什么事不能谈成，但不要忘了“守住中华民国与台澎金马的人民才是最重要”，期待大家都有共同想法。

侯友宜进一步说：“希望每一个人都是利中华民国，利中华民国不要利个人，利中华民国台澎金马这块土地，不是利个人。这才是我真的要讲的话。”

对此，随后上场的柯文哲回应说，“Take it easy（放轻松）”，此话一出马上引来全场观众大笑。他还说，“你看，太紧张了，轻松一点就好了”，并强调政治要落实在人民生活的每一天，不要每天都拿高帽来戴。

柯文哲说：“老百姓关心的是家门前的水沟有没有通、路有没有平、灯有没有亮......你跟他讲三民主义统一中国，他觉得很遥远。”

柯文哲指出，政治的核心是执行力，这是他作为外科医生出身的政治人物信念。

对于论坛主持人追问，如果谁当正不重要，为何蓝白合还陷入陷入僵局？柯文哲回应说，执政的不是谁最好，而是谁最适合，“台湾难道要永远停留在蓝绿两极争斗中吗？”。他认为，政治固然有严肃一面，但政治是解决众人之事，甚至是众人的小事。

柯文哲也提到，蓝白合不要一直想总统怎么合作，还有政策、理念与立委等，很多层面都可以合作，并指外界现在都把目光放在蓝白合，就是因为台湾现行选举制度有问题；只要能选赢总统就赢者全拿、毫无制衡。

他说：“很多层面都可以合作，但是我们走在时代的最前面，所以有时候还是需要点时间磨合。”