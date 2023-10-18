房地产开发投资继续下降 分析指“认房不认贷”效果未及预期

中国今年前三季房地产开发投资同比下降9.1%，其中住宅投资下降8.4%，市场人士分析，这显示“认房不认贷”政策效果未及预期。

中国国家统计局星期三（10月18日）公布的数据显示，第三季度全国商品房销售额8.9万亿元（人民币，下同，约1.6万亿新元），下降4.6%；住宅销售额下降3.2%。全国房地产开发投资同比下降9.1%，降幅较1至8月扩大0.3个百分点，其中住宅投资下降8.4%。

据每日经济新闻报道，镜鉴咨询创始人张宏伟分析称，“认房不认贷等新政以来，虽然政策组合拳利好循序渐进落地，但短期内来看，房地产开发投资和商品房销售情况还没有明显改观，仍然处于同比下降通道。”

张宏伟指出，截至目前，仅北京、上海、广州成交量的复苏效果明显，深圳因政策面仍然较为严格，并没有成交量复苏。

张宏伟分析称，强二线城市成交量普遍回升是改善需求主导的区域，且也有降价跑量的因素驱动，同时这些城市限购区或主城区对于近远郊或周三四线城市有虹吸效应；其他弱二线和三四线城市效果则不明显，仍然有较大的去库存压力，这也是这些城市开发投资、商品房销售、房价指数在当下回调的主要原因。

中指研究院市场研究总监陈文静指出，在核心城市销售市场保持一定活跃度下，核心城市的房地产开发投资有望逐渐好转，进而对四季度全国房地产开发投资额形成一定支撑，但从全年来看，全国房地产开发投资额同比降幅或仍较大。

另外，官方数据显示，房地产开发企业房屋新开工面积72123万平方米，下降23.4%。其中，住宅新开工面积52512万平方米，下降23.9%。

易居研究院对此表示，上述指标已经出现了连续25个月下跌，短期内，由于购房销售市场数据相对处于低位，新开工不足的风险还没有暴露出来。从房地产良性循环的角度看，新房的开工数据还是需要提振。