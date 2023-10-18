茅台副总：酱香拿铁是增强茅台核心竞争力的积极尝试

贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书蒋焰星期三（10月18日）说，酱香拿铁、酒心巧克力是“美酒”的衍生产品，是增强茅台核心竞争力的积极尝试。作为一个中国传统品牌企业，茅台要永远年轻，增强企业生命力，就必然要拥抱年轻一代，就必然要坚持国际化。

根据澎湃新闻报道，蒋焰接受投资者线上提问时说，酱香拿铁、酒心巧克力是“美酒”的衍生产品、周边产品，也是茅台挖掘美酒价值、创新表现形式、丰富产品供给，增强茅台核心竞争力的积极尝试。

他说，茅台围绕“美酒+美食”的碰撞交融和味觉体验，以开放包容的姿态，同最具行业影响力的中国国企、民企、外企开展合作，完成了“喝、吃、品、饮、带”的产品矩阵生态布局，即喝茅台酒、吃茅台宴、品茅台冰淇淋、饮酱香拿铁、带酒心巧克力。

蒋焰还表示，站在新的时代风口，面对新的消费趋势，作为一个中国传统品牌企业，茅台要永远年轻，增强企业生命力，就必然要拥抱年轻一代，就必然要坚持国际化，推动中国品牌和中华文化更好走向世界。从“出圈”的茅台冰淇淋，到“刷圈”的酱香拿铁，再到“官宣”的酒心巧克力，就是茅台“穿新鞋、走新路、行美径”的勇敢尝试。

今年9月以来，贵州茅台与瑞幸咖啡联名推出“酱香拿铁”，和玛氏箭牌的德芙品牌合作推出酒心巧克力，连续两次的跨界联名一经推出便引爆市场。

茅台集团党委书记、董事长丁雄军9月16日在“茅小凌酒心巧克力”发布会上提到，作为一个中国传统品牌企业，茅台要永远年轻，增强企业生命力，就必然要拥抱“Z时代”的年轻一代。