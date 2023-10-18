中国车企威马汽车辟谣创始人跑路海外传闻

针对网传其创始人跑路海外一事，陷入经营危机的中国造车新势力威马汽车辟谣称，公司创始人近期工作重心以海外事项为主，不存在跑路的情况。

据财联社等中国媒体星期二（10月17日）报道，威马汽车创始人沈晖借参加德国慕尼黑车展之机，已前往美国，留下近400亿元（人民币，约74亿新元）的投资债务与被欠薪的员工跑路。

中国媒体也引述知情人士称，沈晖目前确在国外，且自2023年春节后就未在公司公开露面，其家人也已迁居美国。

对此，威马汽车星期三（10月18日）在官方微博发文辟谣称，公司创始人沈晖于1991年赴美留学，在欧美多地工作和居住多年，近期工作重心以海外事项为主，因此不存在跑路海外的情况。

此外，威马还称，有关威马汽车申请破产的消息也不实，目前正在进行的是经上海第三中级人民法院受理的预重整阶段。

威马解释，预重整不同于破产重整，是在企业面临困境的早期阶段进行的自救行为，旨在通过重组债务引进战略投资人，避免破产，实现重生蜕变。

威马指出，目前网络上传闻的威马融资400亿等信息均为不实信息，多数报道混淆了融资金额与债权以及债务金额。

辟谣声明称，目前公司核心岗位运营正常。关于十一之后，车机内部分app出现了使用异常情况，公司成立了应急小组，在发现情况的48小时内解决了相关问题，恢复了正常使用。

声明强调，目前公司的重点包括售后服务、复工复产、出口业务、海外合作、国际融资以及引进战略投资人等事项，已取得一定进展，会寻找合适的时机对外公布，并承诺公司将尽最大努力保障用户、员工、供应商、经销商及投资人的权益。

威马汽车是中国第一批实现量产交付的造车新势力企业之一，曾与蔚来汽车和小鹏汽车并称为“新势力三巨头”。威马汽车2019年共交付1万6900辆电动汽车，仅次于蔚来汽车，但此后威马汽车连连失速，销量增幅缩小。乘联会数据显示，威马汽车2022年累计交付量不到3万辆。

从2022年下半年开始，威马汽车频频传出降薪、停产、总部大楼拖欠租金、经销商大面积退网等负面消息。