中国海关总署：9月从日本进口水产品“归零”

中国海关总署星期三（10月18日）发布的数据显示，中国9月从日本进口的水产品已“归零”。

中国海关总署最新发布的中国进出口统计月报中，9月份中国自部分国家（地区）进口商品类章金额表中，中国从日本进口的“鱼及其他水生无脊椎动物”没有任何记录。而8月份，中国从日本进口的这一类章商品中的金额还有1.49亿元人民币（下同，约2800万新元）。

数据还显示，前8个月，中国总计从日本进口了20.85亿元，与星期三发布的前9个月的累计数据完全相同，这意味着整个9月份中国没有从日本进口任何水产品。

在海关总署发布的统计快报中，9月份，中国从日本进口的肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品也没有任何数据记录。

日本政府8月24日启动福岛核废水排海。中国海关总署同天发布公告，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》有关规定，以及世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关规定，决定对原产地为日本的水产品采取紧急措施，即日起全面暂停进口日本水产品。

根据中国食品土畜进出口商会的统计，中国8月自日本进口的水海产品及制品0.29亿美元（约0.4亿新元），比上年同期下降63%，占自日农产品进口总额26.2%。其中，贝类0.15亿美元，同比下降67.1%。