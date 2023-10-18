朱立伦会晤美在台协会主席 谈及两岸和选举等议题

台湾在野的国民党主席朱立伦与美国在台协会（AIT）主席罗森伯格举行会晤，双方就两岸、世界局势、以及台湾民主与选举情势等议题展开交流。

综合《联合报》和中时新闻网报道，国民党星期三（10月18日）说，朱立伦在星期二（10月17日）与罗森伯格会面，双方就两岸、世界局势、以及台湾民主与选举情势进行充分对话。报道形容，两人的会谈气氛融洽。

朱立伦说，继他去年6月访美，今年4月罗森伯格访台后，再次欢迎罗森柏格访台，他代表国民党感谢AIT在国民党总统参选人侯友宜9月访美时，所给予的接待与协助。

朱立伦也提到，台湾明年将举行总统大选，国民党作为台湾最大的在野党，必然会负起责任，团结一切可以团结的力量，以民主自由的精神为依归，全力争取多数民众的支持。

国民党称，长期以来，国民党主张强化国防与交流对话兼顾的“2D”战略，与侯友宜提出吓阻、对话、降低风险的“3D”战略一致，是最能维护区域和平，让国际友人放心，台湾社会安定，两岸安全的总体战略。国民党高度关注世界局势的变化，期待台美之间透过更多合作，共同促进东亚区域局势的稳定。

罗森伯格星期天（10月15日）抵台进行五天访问，这是她3月20日上任以来第三次访台。她星期一（10月16日）已先与台湾总统蔡英文会面，但更受关注的还是她与蓝（国民党）绿（民进党）白（民众党）三党总统参选人的会面。