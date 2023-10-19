中国国防部批加拿大军机非法侵入领空

针对加拿大声称遭中国军机拦截一事，中国国防部回应称，加拿大军机多次非法侵入中国领空，并批加方炒作罔顾事实，意在混淆国际视听。

“国防部发布”微信公众号星期三（10月18日）发布，中国国防部新闻发言人吴谦就加拿大称遭中国军机拦截一事答记者问时，作出上述回应。

吴谦说，近日，加拿大空军一架CP-140型机多次侵入中国赤尾屿领空并抵近中国东沿海、进入台湾海峡侦察滋扰，中国空军依据中国法律和有关国际规则，对其实施查证识别、跟踪监视、警告驱离等管控措施，处置行动完全合理合法、专业规范。

吴谦指出，加方有关炒作罔顾事实，意在混淆国际视听。

吴谦强调，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，加方行径严重侵犯中国主权，威胁中国国家安全，极易造成误解误判，性质恶劣、十分危险。中方对此予以强烈谴责，并向加方提出严正交涉。

吴谦说：“我们正告加方谨言慎行，严控一线部队行动，立即停止任何挑衅行为，切实避免事态进一步升级。”

加拿大国防部长布莱尔（Bill Blair）星期一（10月16日）批评，中国战斗机对一架加拿大海上巡逻机进行“危险且鲁莽”的拦截。

当时这架飞机正在帮联合国执行对朝制裁任务，而飞机上搭载的加拿大环球电视电视台（Global News television）工作人员称，中国飞机在国际水域跟随加拿大极光巡逻机几个小时，其中一架中国飞机距离加拿大飞机不到五米。

中国外交部发言人毛宁星期二（10月17日）回应此事时说，加拿大一架CP-140型机上星期六（14日）非法侵入中国钓鱼岛附属岛屿赤尾屿领空，严重侵犯中国主权，威胁中国国家安全。